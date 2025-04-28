По грибы без штрафов: как не заехать в неприятности в лесу

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Заезжать в лес на машине можно не всегда. Об этом рассказал RT юрист Илья Русяев.

Он пояснил, что если перед вами заповедник, национальный парк или памятник природы, движение на личном транспорте запрещено без специального разрешения. Узнать статус территории можно заранее через интернет.

Даже если лес обычный, нужно учитывать сезонные ограничения, особенно в период высокой пожарной опасности. Проверить актуальную информацию можно на сайтах МЧС или местной администрации.

Если ограничений нет, важно правильно выбрать место для парковки. Лесные дороги не считаются дорогами общего пользования. Лучше оставить машину на подъездных путях или оборудованных стоянках.

Также нельзя парковаться слишком близко к водоёмам — минимум в 200 метрах от берега реки длиной более 50 километров.

Парковка на газоне или обочине возле леса грозит штрафами от 3 до 5 тысяч рублей.

Русяев советует оставлять машину только там, где не нарушаются правила остановки и стоянки.

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