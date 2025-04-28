Пенсия по-новому: как один балл решит судьбу вашей старости

Сегодня в России продолжается модернизация пенсионной системы. Об этом рассказал RT депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он пояснил, что пенсия рассчитывается на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов — баллов. Чем выше официальная зарплата, тем больше страховых взносов перечисляет работодатель и тем больше баллов получает работник.

Стаж, накопленный до 2015 года, также учитывается. Данные берутся из системы персонифицированного учёта с 2002 года. Причём отдельно рассматриваются советский и переходный периоды.

Для расчёта используются коэффициенты стажа и зарплаты. Итоговая сумма переводится в баллы. Так учитываются пенсионные права, накопленные ещё в советские годы.

Чаплин добавил, что россияне могут увеличить свою пенсию, если выйдут на неё позже установленного срока или примут участие в программе долгосрочных сбережений.

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