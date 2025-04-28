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Грибы под запретом: за какие находки в лесу можно угодить за решётку

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Правда ТВ

В Подмосковье начался сезон грибов, но отправляясь в лес, стоит помнить об осторожности. Об этом напомнил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он рассказал, что теперь за незаконный сбор краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность. Закон действует с октября 2023 года.

В список попали такие грибы, как рядовка мацутакэ, а среди растений — женьшень настоящий и родиола розовая.

Чаплин призвал грибников заранее уточнять, что разрешено собирать в конкретном регионе, чтобы не попасть под статью.

Ранее депутат также предупреждал: на дачных участках опасность для построек представляет клен ясенелистный. Его мощные корни могут разрушать даже бетон.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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