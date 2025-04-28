Переводы под замком и маркировка чипсов: что изменится в жизни россиян с 1 мая

В мае 2025 года в России вступают в силу несколько важных изменений. Об этом сообщает "Российская газета".
С 1 мая начинается обязательная маркировка снеков — чипсов, начос, сухариков и попкорна. Производители должны наносить Data Matrix-коды и сообщать о вводе товаров в оборот в систему "Честный знак".
Параллельно продолжается поэтапная маркировка пива и слабоалкогольных напитков. Теперь сведения о напитках в потребительской упаковке также нужно передавать в систему.
Крупные торговые сети обязаны блокировать на кассе продажу нелегальных товаров даже при отсутствии интернета. Это касается табака, пива, молочной продукции и воды.
С 30 мая вводятся ограничения на денежные переводы без открытия счёта. Через специальные сервисы теперь можно отправить не более 100 тысяч рублей при упрощённой идентификации.
А с 23 мая обновятся критерии признания квалифицированными инвесторами. Новые правила учитывают комбинации образования, дохода и опыта, а лимиты активов вырастут с 2026 года.
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