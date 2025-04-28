Белый лебедь взлетел: почему у Украины нет шансов против нового Ту-160М

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Украинская армия не может противостоять новому российскому Ту-160М. Об этом сообщает американский журнал National Interest.

Стратегический бомбардировщик получил обновленную авионику, новые двигатели НК-32 и вооружение, включая крылатые ракеты Х-101/102 и гиперзвуковые "Кинжал".

В журнале отмечают: когда Ту-160М начнут производить в большем количестве, это серьёзно повлияет на ход конфликта на Украине.

Российская промышленность, по данным издания, смогла провести масштабную модернизацию авиационной техники, чего не удаётся странам НАТО.

Ту-160М сохранил основные характеристики базовой модели, а его аналоги, как Ту-95, продолжают успешно действовать на фронте, преодолевая украинские ПВО.

Напомним, что программа возобновления выпуска и модернизации Ту-160 была запущена по решению президента России Владимира Путина.

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