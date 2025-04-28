Мать Яниса Тиммы разнесла Седокову: роковая связь отняла у сына всё

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мать покойного баскетболиста Яниса Тиммы, Аусма Тимма, впервые публично отреагировала на гибель сына, разместив эмоциональный пост в личном блоге.

В своём обращении женщина резко раскритиковала бывшую невестку — певицу Анну Седокову, обвинив её в отсутствии нравственных принципов.

"Эти отношения уничтожили не только его карьеру и мечты. Они сломали его как человека. Этот брак стал для Яниса роковой иллюзией", — заявила Аусма.

По её словам, экс-супруга спортсмена не появилась на прощании и проигнорировала процедуру опознания. Также мать покойного утверждает, что все накопления и недвижимость сына были оформлены на Седокову.

Основной целью семьи Аусма назвала восстановление репутации Тиммы: "Мы хотим очистить имя сына от грязи, которую разбросал тот, кто ещё вчера называл его идеалом".

Напомним, трагедия произошла 17 декабря — в ночь после дня рождения Седоковой. Тело 32-летнего спортсмена обнаружили в подъезде дома в центре Москвы.

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