В Балашихе взорвали автомобиль: погиб генерал Генштаба Ярослав Москалик

1:34 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Подмосковье совершён теракт. В Балашихе утром взорвался автомобиль Volkswagen Golf, припаркованный у жилого дома на бульваре Нестерова. В результате погиб высокопоставленный офицер Генштаба Министерства обороны России — генерал Ярослав Москалик.

По информации издания Baza, взрыв произошёл около 10:40. Генерал проходил мимо машины, когда та взорвалась. Взрывной волной его отбросило на несколько метров. От полученных травм он скончался.

По данным Telegram-канала Shot, автомобиль не принадлежал Москалику. Его могли специально припарковать рядом с домом генерала. В машине находилось самодельное взрывное устройство с поражающими элементами — шариками диаметром около 6 миллиметров.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва. На кадрах видно, как человек идёт по тротуару, затем прогремел мощный взрыв — и машину охватывает пламя. В доме выбило стекла на нескольких этажах, густой дым был виден из разных частей города.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело. На месте работают следователи, криминалисты, а также оперативные группы.

Telegram-канал МИГ России утверждает, что этот теракт может повлиять на переговоры между президентом Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Ситуация названа "серьёзным ударом по мирному процессу".

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