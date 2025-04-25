Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Министр под давлением: Хегсет боится увольнения после утечки данных

1:18
Правда ТВ

Глава Пентагона Пит Хегсет оказался в центре крупного скандала. По данным Wall Street Journal, он всерьёз обеспокоен, как президент США Дональд Трамп воспринимает ситуацию с утечкой секретных данных, и не исключает своего увольнения.

Информаторы издания утверждают: Трамп начал расспрашивать окружение Хегсета о его работе, а его советники внимательно следят за публичными выступлениями министра обороны.

На прошлой неделе трое высокопоставленных помощников Хегсета были отстранены в рамках расследования утечки. Сам Хегсет, по сообщениям СМИ, якобы делился в личном чате данными о графике боевых вылетов — речь идёт о действиях американских истребителей против йеменских хуситов. Информация, по версии WSJ, была отправлена семье и адвокату Тиму Парлаторе через мессенджер Signal.

Пентагон официально отрицает утечку. А сам Хегсет назвал происходящее "кампанией по дискредитации", якобы основанной на утечках от уволенных сотрудников.

Белый дом заявил, что президент Трамп продолжает поддерживать главу Минобороны. Но насколько эта поддержка устойчива — покажет ближайшее время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.