Министр под давлением: Хегсет боится увольнения после утечки данных

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Глава Пентагона Пит Хегсет оказался в центре крупного скандала. По данным Wall Street Journal, он всерьёз обеспокоен, как президент США Дональд Трамп воспринимает ситуацию с утечкой секретных данных, и не исключает своего увольнения.

Информаторы издания утверждают: Трамп начал расспрашивать окружение Хегсета о его работе, а его советники внимательно следят за публичными выступлениями министра обороны.

На прошлой неделе трое высокопоставленных помощников Хегсета были отстранены в рамках расследования утечки. Сам Хегсет, по сообщениям СМИ, якобы делился в личном чате данными о графике боевых вылетов — речь идёт о действиях американских истребителей против йеменских хуситов. Информация, по версии WSJ, была отправлена семье и адвокату Тиму Парлаторе через мессенджер Signal.

Пентагон официально отрицает утечку. А сам Хегсет назвал происходящее "кампанией по дискредитации", якобы основанной на утечках от уволенных сотрудников.

Белый дом заявил, что президент Трамп продолжает поддерживать главу Минобороны. Но насколько эта поддержка устойчива — покажет ближайшее время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.