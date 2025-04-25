Су-35: как истребитель, который мог не взлететь, стал гордостью ВКС

Американское издание 19FortyFive назвало российский истребитель Су-35 проектом, который в 1990-х годах едва не провалился. Об этом пишет обозреватель Рубен Джонсон.

Он напомнил, что предшественник Су-35 — самолет Су-27М — испытывал трудности с производством и не интересовал иностранных заказчиков. В итоге, по словам автора, компания «Сухой» пошла на масштабный ребрендинг и техническую модернизацию. Это произошло уже в 2000-х.

Сегодняшняя версия — Су-35С — оснащена новыми двигателями с управлением вектором тяги, современной радиолокационной станцией и улучшенной авионикой. Именно эта модель сейчас активно поставляется в ВКС России и, по информации из Telegram-канала Fighterbomber, в некоторых случаях заменяет самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

По словам главы Объединённой авиастроительной корпорации Вадима Бадехи, растущий спрос на российские боевые самолёты говорит сам за себя: это признание качества и конкурентоспособности на мировом рынке.

История Су-35 — пример того, как провальный старт может обернуться глобальным успехом.

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