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Украина подтвердила: на борту сбитого Ил-76 были её военнопленные

Правда ТВ

Украина впервые фактически подтвердила, что на борту сбитого самолета Ил-76 находились украинские военнопленные. Об этом заявил заместитель главы МВД страны Леонид Тимченко в интервью изданию "Цензор".

По словам Тимченко, в страну вернулись пакеты с останками, в которых находились фрагменты тел — и их было более 500. Это, по его словам, указывает на то, что на борту находилось не менее 60 человек. Напомним, транспортный самолёт Ил-76 был сбит в Белгородской области в 2024 году.

До этого украинские власти не давали официальных комментариев по поводу находившихся на борту пленных. Родственники погибших утверждали, что не получали никакой информации от государства и считали, что самолёт сбила украинская сторона, чтобы сорвать обмен.

В начале декабря Украина признала, что получила останки, якобы принадлежащие погибшим военнопленным. Сейчас специалисты проводят экспертизы, чтобы установить личности.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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