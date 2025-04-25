Брачные войны: Алсу и Ян Абрамов завершили спор о разделе имущества мировым соглашением

1:26 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов, находившиеся в браке 18 лет, официально урегулировали имущественные споры через суд. После нескольких месяцев судебных тяжб стороны заключили мировое соглашение, детали которого не разглашаются.

По данным источника РенТВ, Алсу пришлось "пойти на колоссальные уступки", отказавшись от значительной части первоначальных требований.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Абрамова, ранее заявлял, что его клиент готов был предложить экс-супруге 2,5 млрд рублей и ряд активов: "Мы рассчитывали на досудебное урегулирование, но Алсу настаивала на большем".

Окончательная сумма компенсации, согласно инсайдерам, оказалась "значительно ниже заявленных ранее миллиардов".

Причиной развода, по слухам, стали измены бизнесмена, в том числе с моделью Анастасией Решетовой. Сама певица косвенно подтверждала это в интервью: "Слишком многое терпела ради семьи".

После расставания Алсу кардинально изменила образ жизни — сделала татуировку, начала посещать караоке-вечера и даже увлеклась биатлоном, шутя, что навыки стрельбы помогут "подстреливать всякую нечисть".

Пара, воспитывающая троих детей, сохранила детали соглашения в тайне.

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