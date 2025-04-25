Моргенштерн* отмывается?: общественники требуют исключения рэпера из списка иноагентов

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Участники движения "Зов народа" инициировали кампанию за исключение рэпера Алишера Моргенштерна* (признанного в РФ иностранным агентом) из соответствующего реестра.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, активисты направили официальное обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину, указав на "положительные изменения" в поведении артиста.

В документе подчеркивается, что Моргенштерн начал процесс удаления татуировок с лица, проходит реабилитацию и активно поддерживает благотворительные инициативы.

"Алишер стал регулярно помогать больным детям из РФ и отправлять деньги на их лечение", — отмечают авторы письма.

Кроме того, общественники ссылаются на многочисленные просьбы жителей Уфы — родного города музыканта — разрешить ему вернуться в Россию, несмотря на пребывание за границей.

В "Зове народа" уверены: эти факторы свидетельствуют о том, что статус "иноагента" более не соответствует действительности и должен быть пересмотрен.

* — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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