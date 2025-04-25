Новое фото Регины Дубовицкой вызвало переполох: что на самом деле с телеведущей?

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Коллеги Регины Дубовицкой опровергли слухи о проблемах со здоровьем телеведущей, возникшие после публикации её фотографии.

Поводом для спекуляций стал снимок, который юморист Сергей Дроботенко разместил в соцсетях. На кадре 81-летняя Дубовицкая выглядела заметно похудевшей, что вызвало тревогу у подписчиков: некоторые предположили, что артистка тяжело больна.

Однако близкие к телелегенде источники пояснили, что изменения во внешности связаны с неудачным ракурсом.

"Регина Игоревна привыкла к подобным реакциям. Она просит не волноваться — чувствует себя хорошо. Тем более не стоит доверять спекуляциям, которые сопровождаются рекламой средств для похудения", — заявил собеседник kp.ru.

Ранее Дроботенко, комментируя снимок, отметил, что Дубовицкая продолжает вести насыщенную жизнь, несмотря на возраст. Коллеги подчеркивают: слухи о болезнях звезды "Аншлага" не имеют оснований, а её внешние изменения — естественный процесс.

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