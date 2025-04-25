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Меладзе изменился до неузнаваемости: первое появление после отъезда из РФ и развода с Брежневой

1:05
Правда ТВ

Продюсер Константин Меладзе, покинувший Россию в 2022 году, после развода с Верой Брежневой прервал многомесячное молчание, появившись на концерте брата Валерия Меладзе в лондонском Royal Albert Hall. Фото с артистом он опубликовал в личном блоге.

По данным источников, Константин после переезда продолжает заниматься музыкой, но избегает публичных мероприятий. В отличие от него, Валерий регулярно приезжает в Москву, где участвует в проектах.

Поклонники отметили, что продюсер заметно похудел. "Он выглядит иначе — видимо, стресс после расставания дал о себе знать", — предположили пользователи соцсетей.

Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что если братья Меладзе хотят вернуться на российский рынок, им придётся публично извиниться перед аудиторией. Их карьера здесь фактически завершена, пока они не пересмотрят свою позицию.

Ранее Меладзе зарабатывали миллионы в России, но теперь их перспективы остаются неясными.

 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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