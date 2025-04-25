Выезд за границу — с долгом до 90 тысяч: в Госдуме готовят новый закон

1:24 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Скоро выезд за границу могут ограничивать только тем, кто должен от 90 тысяч рублей. Сейчас этот порог — 30 тысяч. Новый законопроект подготовили депутаты Госдумы от разных фракций. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки предлагается внести в закон "Об исполнительном производстве". Кроме основного порога в 90 тысяч, предлагается увеличить и минимальную сумму долга за неисполнение требований — с 10 до 30 тысяч рублей.

Авторы инициативы подчёркивают: речь не идёт об алиментах или компенсациях вреда здоровью. Только о прочих долгах — например, за штрафы ГИБДД или коммуналку. Сейчас даже несколько небольших штрафов могут привести к запрету на выезд. Особенно если человек не получил уведомления по месту регистрации.

В пояснительной записке говорится, что суммы 30 и 10 тысяч рублей были актуальны в 2017 году. Сегодня же они не отражают реальное финансовое положение. За последние годы выросли штрафы и расходы на жизнь.

Один из авторов инициативы — депутат Ярослав Нилов из ЛДПР. Сейчас законопроект направлен в правительство для получения заключения. После этого его внесут в Госдуму официально

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.