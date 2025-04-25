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Мошенничество по сценарию: россиян предупреждают о схеме "два звонка"

1:23
Правда ТВ

В России распространяется новая мошенническая схема — "два звонка". О ней рассказала эксперт по информационной безопасности Екатерина Рудая из СКБ "Контур" в беседе с "Лентой.ру".

Сначала жертве звонят якобы из службы доставки или какой-то компании. Под вымышленным предлогом создают тревожную ситуацию и втягивают в разговор. Цель — получить любые данные: от адреса до кода из СМС.

Через какое-то время поступает второй звонок — уже от якобы "банка" или "госслужбы". Мошенники утверждают, что первый был попыткой взлома, и предлагают "помощь". Тут у жертвы складывается картинка, и она начинает верить, что её действительно атаковали хакеры.

На этом этапе злоумышленники могут получить всё - доступ к Госуслугам, банковским картам и даже информацию о наличии наличных дома. Паника работает на них.

Рудая подчёркивает: цель аферистов — монетизировать тревогу. Она советует не передавать коды из СМС, перезванивать только по номерам с официальных сайтов и игнорировать незнакомые звонки.

Особенно осторожными стоит быть накануне праздников. Сейчас мошенники активизировались, делая ставку на доверчивость россиян, в том числе пожилых и тех, кто хочет помочь ветеранам.

 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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