Картошка по цене ананаса: что происходит с ценами в магазинах

Цены на картофель в России шокируют покупателей. По данным Росстата, за год рост составил до 150%, а в отдельных случаях — даже до 300%. Почему так дорого — рассказал агроэксперт Александр Панченко в интервью Life. ru.

Главная причина — это не отечественный картофель, а импортный. Его завозят из Египта и Азербайджана. Поэтому к цене прибавляется стоимость логистики и валютный курс. Именно такие партии сейчас на прилавках в супермаркетах. Российский картофель стоит дешевле — около 76-80 рублей за килограмм.

Но и с нашим урожаем не всё просто. В 2024 году площадь посевов сократилась на 14%. Из-за погодных аномалий и падения спроса собрали только 7,3 миллиона тонн. Годом ранее было 8,5 миллиона. Фермеры были вынуждены продавать картофель по убыточным ценам, что повлияло на рынок.

На юге и в центре страны весной ударили морозы, были перебои с хранением. Это увеличило расходы на транспортировку. Всё вместе — и дало такой скачок цен. Так что если вы удивились дорогой картошке — скорее всего, это импорт. Наш отечественный — пока дешевле, но его всё меньше.

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