Квартира-призрак: почему Аркадий Укупник забросил элитное жильё в Юрмале

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Композитор Аркадий Укупник, помимо московского таунхауса, владеет квартирой в Юрмале, однако уже давно не посещает прибалтийские апартаменты.

На концерте "Золотые хиты МУЗ-ТВ" артист признался, что попытки реализовать жильё оказались безуспешными: покупатели предлагали сумму втрое ниже ожидаемой.

"Квартира стоит законсервированная… Местные ребята готовы купить, но в три раза дешевле. В общем, там сложности, поэтому я плюнул — стоит и стоит", — пояснил Укупник в интервью 7Дней.ru.

Из-за ограничений на въезд на автомобиле он отказался от визитов в Латвию, продолжая оплачивать коммунальные услуги за пустующую недвижимость.

Основным домом 72-летнего музыканта остаётся московский таунхаус площадью 200 кв. м., где он живёт с супругой Натальей и дочерью Соней.

Несмотря на скромные, по меркам шоу-бизнеса, размеры жилья, его обустройство обошлось в 700 тыс. долларов — артист с женой самостоятельно занимались дизайном, а плитку в ванной Укупник укладывал своими руками.

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