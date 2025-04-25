Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Свинина, мангал и семья: как россияне будут отмечать майские

1:39
Правда ТВ

На майских праздниках 86% россиян собираются жарить шашлык. Такие данные приводит исследование сервиса "Пакет" от X5. Большинство — 55% — поедут на природу. Каждый четвёртый останется в городском парке, а 14% пожарят мясо дома.

Самое любимое мясо для гриля — свинина. Её выбирают почти 70% участников опроса. Курица — на втором месте, потом баранина и говядина. В маринаде россияне чаще всего используют лук и специи, а каждый пятый предпочитает майонез.

В качестве гарнира лидируют свежие овощи, их выбирают почти три четверти респондентов. Также популярны запечённые овощи и картофель. А запивают мясо пивом, морсами и крепким алкоголем. Вино тоже в ходу — его предпочитают 18%.

Сколько стоит такой праздник? Чаще всего — от 1000 до 3000 рублей на человека. Причём две трети россиян будут экономить: кто-то покупает по акциям, кто-то использует кэшбэк, а кто-то — заглядывает в оптовые магазины.

Интересно, что почти половина опрошенных делят траты между всеми гостями. Часть считает, что платить должен хозяин. А кто-то предлагает поделить обязанности: один — за мясо, другой — за овощи, третий — за напитки.

МЧС напоминает: жарить шашлыки можно только в специально оборудованных местах и не ближе пяти метров от зданий. А в случае особого противопожарного режима — вообще запрещено.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.