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С 15 мая — новые правила: как изменятся детские пособия в России

1:26
Правда ТВ

С 15 мая в России вступают в силу изменения в порядке начисления детских пособий. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Изменения могут затронуть миллионы семей по всей стране.

Главное нововведение — при подаче заявления будут учитывать не весь прошлый год, а только три или шесть месяцев. Это особенно важно для тех, чьи доходы недавно снизились. Теперь помощь можно будет получить быстрее, не дожидаясь, пока среднегодовой доход окажется ниже нужного уровня.

Второе важное изменение — даже если доход семьи немного превышает прожиточный минимум, пособие всё равно назначат. Раньше даже превышение в 50 рублей автоматически лишало права на выплату. Теперь появится нормативный допуск — точный коэффициент ещё не объявили.

Также пересчитают и сам доход: из него больше не будут вычитать сумму налогов. Это даст более точную картину реального положения семьи и расширит круг получателей.

По словам Гаврилова, нововведения направлены на то, чтобы быстрее реагировать на изменения в доходах и сократить бумажную волокиту при оформлении. Особенно это поможет тем, кто оказался в сложной финансовой ситуации.

А ещё в Госдуме напомнили — майские пособия на детей поступят раньше срока, до начала праздничных выходных.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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