Кашмир в огне: взрыв уничтожил дома предполагаемых боевиков

1:16 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Джамму и Кашмире — снова взрыв. Накануне вечером в регионе, контролируемом Индией, были полностью разрушены два жилых дома. По данным портала Udaipur Kiran, строения принадлежали предполагаемым боевикам террористической группировки "Лашкар-и-Тайба"*.

Сообщается, что всё произошло во время масштабной поисковой операции. Взрывчатку, предположительно, заранее заложили внутри домов. Она сработала внезапно. Пострадавших среди военных нет. Но здания уничтожены полностью.

Ранее эти дома связывали с предполагаемыми участниками нападения на туристов в Пахалгаме. Тогда погибли 26 человек, среди них 25 граждан Индии и один турист из Непала. Ещё 17 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя группировка Kashmir Resistance, ранее малоизвестная.

Обстановка на границе Индии и Пакистана вновь обострилась. Эксперты не исключают нового витка противостояния. Исторический конфликт между странами из-за Кашмира может снова перейти в горячую фазу.

*запрещенная в России террористическая организация

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