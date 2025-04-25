Из рук олигарха — в руки государства: история бывшего санатория Ахметова получила продолжение

1:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Крымский санаторий "Ай-Даниль", один из самых известных на южном берегу полуострова, стал федеральной собственностью. Об этом сообщило издание РБК, ссылаясь на данные Росреестра. Сделка прошла в декабре 2024 года. Ранее о ней официально не объявляли.

Комплекс передан в управление казённого предприятия "Ясень", которое занимается реализацией имущества Минобороны. До этого санаторий принадлежал ряду частных владельцев, в том числе связанным с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым. За последние 20 лет у объекта сменилось несколько хозяев, включая структуры из Великобритании.

Санаторий находится в Ялте, на берегу Чёрного моря, и занимает участок почти 20 гектаров с реликтовым лесом. Он построен в 70-х годах и считается архитектурной жемчужиной. Здесь когда-то отдыхали Уланова, Рязанов, Лещенко и другие известные личности. В советское время объект был государственным, а после 2004 года — частным.

По словам экспертов, "Ай-Даниль" не требует серьёзной реконструкции, находится в хорошем состоянии и может принести большую прибыль. Его рыночная стоимость оценивается от 4 до 10 миллиардов рублей. Сейчас санаторий работает, имеет обновлённые номера, лечебную базу, SPA-центр и собственный пляж.

Интерес к отдыху в Крыму растёт. В 2025 году туристы массово переключились с Анапы на Ялту из-за проблем с пляжами на побережье Краснодарского края. Всего в Крыму сейчас более 850 объектов размещения. Если откроется авиасообщение и улучшится инфраструктура, доходность таких санаториев может взлететь.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.