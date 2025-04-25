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Цена успеха: что Молочников потерял, покинув Россию ради Голливуда

1:24
Правда ТВ

Режиссёр Александр Молочников, переехавший из России в США почти три года назад, в недавнем интервью журналисту Михаилу Зыгарю* (признан в РФ иноагентом) поделился эмоциями, связанными с жизнью за границей.

33-летний постановщик, оставивший успешную карьеру на родине, признался, что тяжело переживает разлуку с близкими, особенно с бабушкой и дедом.

"Мне очень горько, что я не могу увидеть их там, где вырос — на нашей даче. Снятся типичные эмигрантские сны: будто я снова в России и думаю: "Что делать? Почему я здесь?"", — дрогнувшим голосом признался Молочников.

Режиссёр отметил, что встречается с родными только за пределами страны, что усиливает чувство потери связи с прошлым.

Несмотря на личные трудности, Молочников активно строит карьеру в Голливуде. Он упомянул, что первоначально стеснялся своего происхождения, но работа над фильмом "Анора" с российскими актёрами придала ему уверенности.

В адаптации ему помогает возлюбленная — продюсер Одесса Рэй, которая значительно старше него. Ранее отношения режиссёра с экс-супругой, актрисой Екатериной Варнавой, также привлекали внимание СМИ из-за разницы в возрасте.

* — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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