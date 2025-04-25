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Охота на дронов: в зону СВО поставили 10 тысяч "Птицеловов"

1:18
Правда ТВ

На вооружение в зоне специальной военной операции поступили около 10 тысяч детекторов дронов "Птицелов" первой версии. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "Элтех-Юг" Александр Камин на выставке Securika Moscow 2025.

Но это только начало. Сейчас ведутся работы над серийным производством новой версии — ПТ-02. Она будет мощнее и умнее. Новый "Птицелов" сможет обнаруживать не только обычные беспилотники, но и FPV-дроны, а также разведывательные аппараты. Работает устройство в широком диапазоне — от 150 до 6200 мегагерц.

Одна из ключевых функций — перехват аналогового видео. То есть, устройство может не просто найти дрон, но и перехватить с него видеосигнал. Вторая версия "Птицелова" работает в трёх режимах, оснащена декодером и может вести сканирование 22 часа подряд. А в режиме видео-перехвата — до 12 часов.

Новая технология должна усилить защиту на передовой, особенно от опасных дронов с видеонаведением. В условиях современной войны — это неоценимая поддержка.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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