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Лавров с юмором — снова в деле: журналистка осталась без кадра и слов

Правда ТВ

Сергей Лавров снова удивил своим чувством юмора. В интервью американскому телеканалу CBS министр иностранных дел России иронично ответил на вопрос о визите спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву.

Ведущая спросила, встретится ли тот с президентом Владимиром Путиным — ведь об этом ранее заявил Дональд Трамп. Лавров, не моргнув глазом, ответил: "Вы что, не верите президенту Соединённых Штатов?"

Лица телеведущей в эфире не показали. Возможно, не знали, как реагировать.

Сергей Лавров известен своими резкими и остроумными фразами в общении с прессой. Его реплики не раз становились мемами и цитатами. И этот случай — не исключение.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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