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Медовый месяц отменяется?: Волочкова предсказала развод дочери через полгода

Правда ТВ

Планы на торжество Ариадны Волочковой и Никиты Григоряна, назначенное на 26 апреля, оказались под угрозой после резкой критики со стороны знаменитой балерины.

Ранее Волочкова одобряла выбор дочери, однако теперь заявила о неприязни к будущему зятю, обвинив его в нежелании привлекать СМИ к мероприятию.

"Ты вообще кто? Тебя звать никак. Как можно без прессы? Значит, тебе есть что прятать!" — обратилась к Григоряну Волочкова в YouTube-шоу "Семейные тайны".

Балерина рассчитывала на статус "свадьбы года", но жених настаивал на закрытом формате, что спровоцировало скандал.

Волочкова утверждала, что едва знакома с Никитой, встречаясь с ним лишь дважды, и выразила сомнения в искренности его намерений: "Он подсадил Ариадну на четки, сделал её забитой. Брал в жёны дочь Волочковой — понимал ли, что это значит?"

Экс-прима Большого театра также предрекла скорый развод пары: "Они расстанутся через полгода. Мне звонят, только когда нужны деньги или помощь".

Несмотря на венчание, от которого Волочкова изначально пыталась отговорить, она уверена: история дочери завершится разрывом, подчеркнув, что Григорян "не соответствует уровню" их семьи.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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