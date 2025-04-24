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Дубай заменил Сочи: спрос на туры взлетел на 60%

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Правда ТВ

Россияне меняют Сочи на Дубай. Спрос на туры в ОАЭ вырос на 60%, а вот в Сочи — наоборот, упал на те же 60%. Об этом сообщает портал SHOT.

Почему так? Всё просто. В Дубае пляжи открыты, цены стабильны. А в Анапе пляжи частично закрыли, плюс на российских курортах выросли цены. В Сочи, например, туры подорожали на 12%, а в Дубае — наоборот, подешевели на 6%.

Отдых в Сочи на двоих обойдётся в 130 тысяч. В Дубай — всего на 50 тысяч дороже, но уровень — совсем другой.

Турагентства шутят: в Эмиратах теперь как в Краснодарском крае. На пляже русская речь звучит чаще, чем английская или арабская.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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