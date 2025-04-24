До 19% — ВТБ ожидает ослабление ключевой ставки к концу года

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Есть шанс, что ключевая ставка в России начнёт снижаться — но не скоро. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что к концу 2025 года ставка может опуститься до 19%. Сейчас она остаётся высокой. И в ближайшие два года, по мнению банкира, это не изменится.

Костин говорит: "Ставка будет оставаться достаточно долго высокой". Он считает, что к концу года есть основания для её снижения. Но процесс будет постепенным.

При этом уже 25 апреля — заседание совета директоров Банка России. Там могут принять решение о ключевой ставке. Костин уверен, что изменений пока не будет. "Пока я не вижу причин ни в одну, ни в другую сторону двигаться", — сказал он.

Инфляция, по его словам, действительно снижается. Но не так быстро, как ожидал Центробанк.

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