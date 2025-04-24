Неожиданный поворот на юбилее Агутина: Zivert отказалась выступать на концерте

1:15 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Zivert (настоящее имя Юлия Сытник) не приняла участие в юбилейном концерте Николая Агутина, состоявшемся в апреле текущего года в столице России. Она выразила свое недовольство действиями команды организаторов концерта в своём Telegram-канале.

По словам артистки, выступление было запланировано заранее, однако накануне мероприятия она неожиданно решила отказаться от своего появления на сцене. Причиной стало неудовлетворение работой организаторов, о подробностях которого певица предпочла умолчать.

Zivert подчеркнула в сообщении, что ей пришлось отменить участие исключительно из-за низкого уровня организации мероприятия. Несмотря на большое уважение к самому юбиляру и его близким, качество подготовки вечера оставляло желать лучшего.

Кроме того, исполнительница продемонстрировала зрителям тот самый наряд, который готовилась надеть на торжество. Костюм состоял из элегантной черной шелковой рубашки, классических брюк аналогичного цвета, обуви и белого головного платка.

Официальных комментариев от представителей семьи Агутина относительно данной ситуации пока не поступало.

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