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Паша Техник говорил о смерти: мрачные размышления в последнем интервью

1:19
Правда ТВ

Спустя 18 дней после смерти 40-летнего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) в Таиланде стало известно о его последнем интервью, записанном за месяц до трагедии.

Видео, опубликованное на YouTube-канале актрисы Гульнары Нижинской, раскрывает мрачные размышления артиста о смерти, загробной жизни и похоронах.

"Я всегда боялся умирать, но хотел бы уйти во сне", — признался музыкант.

Именно так и произошло: его сердце остановилось в коме, из которой он так и не вышел.

Паша Техник категорично высказался о ритуалах: "Не надо закапывать меня за деньги. Труп сгнил — и всё". Он отказался от идеи завещания, заявив, что не планирует оставлять наследство родным или друзьям.

При этом рэпер выразил веру в бессмертие души: "Тело умрёт, но душа продолжит путь. Возможно, я начну всё заново — стану успешным, или  бомжом, возможно, даже булавкой… Но надеюсь быть ближе к Богу".

В беседе он также упомянул экс-супругу Еву Карицкую, назвав бывших возлюбленных "пустыми банками на помойке". Однако именно Карицкая, несмотря на резкие слова, прилетела в Таиланд, чтобы поддержать его в последние дни.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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