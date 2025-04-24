Русские артисты спасли голливудский фильм: американский продюсер раскрыл детали съёмок Аноры

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Режиссёр Александр Молочников в интервью YouTube-каналу Михаила Зыгаря* (признан в РФ иностранным агентом) рассказал о ключевой роли российских и армянских актёров в создании фильма "Анора".

По словам постановщика, один из американских продюсеров ленты заявил: "Энергия ваших артистов спасла этот проект".

Молочников подчеркнул, что команда столкнулась с организационными сложностями из-за требований местных профсоюзов, но выходцы из России и Армении, не связанные этими ограничениями, работали "на максимуме".

"Они приносили идеи для сцен, а некоторые, как актёр Юра [Борисов], даже в выходные приходили в массовку, чтобы поддержать съёмки", — отметил режиссёр.

Режиссёр не скрывал эмоций от слов продюсера: "Приятно, что в Голливуде оценили наш вклад без предвзятости". Он выразил надежду, что в будущем американские кинокомпании будут активнее приглашать русских артистов, признав их "креативность и профессионализм".

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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