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Перепалка в эфире: Татьяна Куртукова и Николай Басков поспорили на популярном ТВ-шоу

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Правда ТВ

Певица Татьяна Куртукова, исполнившая хит "Матушка-земля", выступила в роли судьи на вокальном телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором!". Отмечается, что между ней и ведущим проекта Николаем Басковым случилась словесная перепалка.

Как пишет StarHit, Куртукова продемонстрировала строгий подход к оценке некоторых исполнителей. Так, одно из выступлений она назвала "громким голосом наподобие атаки", предупредив, что такое поведение способно оттолкнуть обычного зрителя.

Артистка получила совет от коллеги Николая Баскова, предупреждавшего её о возможных негативных последствиях резких оценок. Народный артист РФ призвал Куртову аккуратнее выражаться в адрес конкурсантов.

В результате он получил решительный ответ певицы: "У меня есть полное право иметь собственное мнение".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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