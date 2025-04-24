Любите шашлык? Вот сколько можно съесть без вреда

1:19 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Врачи рассказали, как безопасно наслаждаться шашлыком. Биолог и генетик Анастасия Сивакова предупреждает: при жарке мяса образуются канцерогены — например, фураны. Они плохо выводятся и накапливаются в жирах. Чем больше подгоревшего мяса — тем выше риск.

Чтобы уменьшить вред, специалисты советуют выбирать нежирное мясо, например, курицу или индейку. А главное — не жарить до черных корочек. И не переедать. Эндокринолог Джанета Борлакова говорит, что безопасная порция — 100-150 граммов. Лучше сочетать шашлык со свежими овощами или овощами-гриль. Это снизит нагрузку на пищеварение.

Для тех, у кого есть проблемы с печенью, желчным пузырём или поджелудочной, жирный шашлык может вызвать обострение. Алкоголь, кстати, усиливает аппетит — будьте осторожны.

Аналитики сообщают, что в этом апреле набор на шашлык подорожал — теперь он обходится в среднем в 3,5 тысячи рублей. В комплект входят мясо, мангал, шампуры, уголь и розжиг. Больше всего подорожали шампуры и мясо — на 15 и 14 процентов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.