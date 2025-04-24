Пугающие прогнозы: в Москве могут появиться энцефалитные клещи

2:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Вирусный энцефалит может добраться до Москвы уже в этом году. Об этом говорит Михаил Костинов - он работает в НИИ вакцин имени Мечникова. Сейчас таких клещей в столице нет. Но в Подмосковье уже есть тревожные сигналы — особенно в Дмитровском и Талдомском районах, которые граничат с Тверской областью. А она давно считается эндемичной зоной.

Клещевой энцефалит — это вирусное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. Оно может привести к параличу, эпилепсии и даже к инвалидности. Болезнь передаётся быстро — через укус или даже молоко заражённого животного. И лечения от самого вируса не существует. Только профилактика.

Защититься помогает прививка. В прошлом году в Москве её сделали почти 64,5 тысячи человек. Это на 14 тысяч больше, чем годом ранее. В эндемичных регионах вакцинация включена в нацкалендарь прививок и делается бесплатно.

Роспотребнадзор пока считает Москву неэндемичной по вирусному энцефалиту. Но случаи заражения фиксируют среди тех, кто ездил на природу в Тверскую, Ивановскую, Ярославскую и другие области Центральной России. Особенно активен вирус на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

По данным лаборатории "Гемотест", в прошлом году вирус энцефалита нашли в одном клеще из Москвы и ещё в трёх — из области. В этом году таких случаев пока не выявлено. Но число обращений к врачам после укусов клещей по-прежнему большое — более 429 тысяч человек по России. Только в Москве — 16,6 тысячи.

При этом энцефалит — не единственная угроза. В этом сезоне чаще всего клещи переносят боррелиоз — болезнь Лайма, риккетсиоз и анаплазмоз. Они вызывают высокую температуру, головную боль, судороги, сыпь и могут повредить сердце, суставы и нервную систему. Без лечения возможна инвалидность.

Врачи советуют заранее защищаться. Надевайте одежду с длинными рукавами, заправляйте штаны в носки, используйте репелленты именно от клещей, а не универсальные. Лучше гулять в местах с покошенной травой и обработанной территорией. Проверяйте тело после прогулки — клещи чаще всего заползают с травы, а не падают с деревьев. Даже если клещ не укусил, а просто оказался на теле, он может заразить — через расчес или ранку.

А главное — проверяйте тело после прогулок и не давите клещей руками.

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