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Разоблачение тайны: что думает Дмитрий Нагиев о карьере своего внебрачного сына

1:25
Правда ТВ

Актёр Дмитрий Нагиев признался, что его внебрачный сын Марк, о существовании которого он долгое время предпочитал молчать, увлечён серьёзным искусством и предпочитает исключительно качественные кинокартины.

Несмотря на то, что Марк также следит за проектами своего знаменитого родителя, похоже, некоторые из них вызывают у подростка смешанные чувства. Сам актёр в беседе со StarHit шутливо заметил, что вряд ли мальчику приходится по вкусу каждое появление папы на экране.

Что касается выбора будущей профессии, то здесь у Нагиева определённости нет. Он выразил сомнения относительно того, захочет ли юный Марк стать частью мира искусства и последовать примеру отца и старшего брата Кирилла, уже связавшего судьбу с актёрским ремеслом.

"Это абсолютно зависимая профессия, дамская. Сохранить мужское лицо в этой профессии — прям тяжелая история. Завистливая, не приносящая огромного состояния профессия", — заявил один из самых высокооплачиваемых российских актёров.

Отвечая на вопросы журналистов, Нагиев осторожно высказался о дальнейших профессиональных перспективах мальчика, подчеркнув, что не испытывает желания превозносить таланты собственных детей. Шоумен честно сказал, что относится к детям как обычным людям.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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