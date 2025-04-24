Идея о браке: Алексей Гоман признался, почему больше не ищет любовь

Певец и победитель первого сезона "Народного артиста" Алексей Гоман заявил, что больше не планирует вступать в брак.
Исполнителю сейчас 41 год. Его единственный официальный союз состоялся в 2009 году с коллегой по цеху Марией Зайцевой. Но семейная жизнь продлилась недолго — вскоре последовал развод.
Певец утверждает, что уже не надеется встретить женщину, способную вновь влюбить его в себя настолько сильно, чтобы снова подумать о браке.
"Даже мыслей об отношениях нет — всё свободное время уходит на работу. Мне вполне комфортно одному", — откровенно делится исполнитель в интервью Леди Mail. ru.
Кроме того, музыкант уверен, что иногда мужчине полезнее сохранять свободу и независимость, не подвергая партнёрш лишним переживаниям.
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