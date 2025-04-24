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После скандала и суда: Данила Козловский возвращается в российский театр

1:00
Правда ТВ

Актёр и режиссёр Данила Козловский вернётся на российскую театральную сцену спустя два года после долгого отсутствия. Сообщается, что артист представит публике моноспектакль FRANK 20 июня в московском Театре Эстрады.

В описании спектакля подчёркивается, что представление покорило публику по всему миру своей искренностью и личной историей исполнителя.

"Это личная история, рассказанная и спетая от первого лица: детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни и ироничный взгляд на себя — всё это музыкальный стендап FRANK…" — говорится в анонсе мероприятия.

Козловский долгое время не появлялся на отечественных сценах из-за разногласий с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, обвинившим его в экстремистской деятельности и якобы порочащей репутацию армии позиции.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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