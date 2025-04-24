ФСБ сорвала теракт на нефтехимзаводе — дроны с бомбами были готовы

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

ФСБ России предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным силовиков, двое выходцев из Средней Азии, действуя по указанию украинского куратора, готовили диверсию с помощью FPV-дронов, начинённых взрывчаткой.

При задержании боевики открыли огонь и были нейтрализованы ответным выстрелом. На месте изъяты два дрона с боевыми зарядами, автомат Калашникова, пистолет Макарова и телефоны с перепиской о подготовке теракта.

ФСБ также обнаружила координаты тайника с оружием и боеприпасами. Возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают работу на месте.

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