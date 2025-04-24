ЕГЭ остаётся: Музаев объяснил, почему отменять его для олимпиадников не будут

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Рособрнадзор не видит смысла отменять ЕГЭ для победителей олимпиад. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев в эфире телеканала "Россия-24". По его словам, такие ученики — почти всегда стобалльники. "Порог в 80 баллов не стоит ничего", — отметил Музаев.

Он также подчеркнул, что в ведомство не поступало жалоб от самих победителей. Поэтому, по мнению Рособрнадзора, обсуждать отмену экзамена нецелесообразно.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект об освобождении победителей олимпиад от ОГЭ и ЕГЭ. Однако в Рособрнадзоре заявили, что если и обсуждать такую меру, то только при наличии качественной альтернативы. Пока её нет.

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