Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

ЕГЭ остаётся: Музаев объяснил, почему отменять его для олимпиадников не будут

0:48
Правда ТВ

Рособрнадзор не видит смысла отменять ЕГЭ для победителей олимпиад. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев в эфире телеканала "Россия-24". По его словам, такие ученики — почти всегда стобалльники. "Порог в 80 баллов не стоит ничего", — отметил Музаев.

Он также подчеркнул, что в ведомство не поступало жалоб от самих победителей. Поэтому, по мнению Рособрнадзора, обсуждать отмену экзамена нецелесообразно.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект об освобождении победителей олимпиад от ОГЭ и ЕГЭ. Однако в Рособрнадзоре заявили, что если и обсуждать такую меру, то только при наличии качественной альтернативы. Пока её нет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.