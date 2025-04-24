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Вулкан на Камчатке ожил : Безымянный выбросил пепел на 11 км

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Правда ТВ

На Камчатке проснулся один из самых активных вулканов планеты — Безымянный. Он выбросил столб пепла на высоту 11 километров. В регионе объявлен "красный код" авиационной опасности.

Сильнее всего пеплопад накрыл посёлок Атласово в Мильковском районе. Местные сообщают о густом смоге и стараются не выходить на улицу. Пепел также выпал в Лазо и Таёжном.

Специалисты говорят, что активность вулкана начала расти ещё 21 апреля. Сейчас по склону Безымянного льётся раскалённая лава. И это извержение может быть не последним.

Вулкан находится примерно в 40 километрах от посёлка Ключи. Его высота — 2882 метра. Безымянный входит в число самых активных вулканов мира.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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