Вулкан на Камчатке ожил : Безымянный выбросил пепел на 11 км

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На Камчатке проснулся один из самых активных вулканов планеты — Безымянный. Он выбросил столб пепла на высоту 11 километров. В регионе объявлен "красный код" авиационной опасности.

Сильнее всего пеплопад накрыл посёлок Атласово в Мильковском районе. Местные сообщают о густом смоге и стараются не выходить на улицу. Пепел также выпал в Лазо и Таёжном.

Специалисты говорят, что активность вулкана начала расти ещё 21 апреля. Сейчас по склону Безымянного льётся раскалённая лава. И это извержение может быть не последним.

Вулкан находится примерно в 40 километрах от посёлка Ключи. Его высота — 2882 метра. Безымянный входит в число самых активных вулканов мира.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.