"Прошло хорошо": Трамп оценил лондонские переговоры по Украине

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине, прошедшие в Лондоне, Трамп считает успешными. Об этом он заявил 23 апреля в Белом доме. По его словам, "переговоры прошли хорошо", и теперь нужно двигаться к соглашению, которое положит конец конфликту.

От США в переговорах участвовал спецпредставитель Трампа — Кит Келлог. Он встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. "Позитивные переговоры", — так охарактеризовал Келлог лондонскую встречу.

Изначально встреча в Лондоне должна была пройти на уровне министров иностранных дел нескольких стран. Однако она сорвалась из-за позиции Киева — украинская сторона отказалась обсуждать территориальные вопросы до полного прекращения огня.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон направил конкретные предложения и, если их не примут, США выйдут из переговорного процесса. В Кремле подчеркнули: слова Вэнса не считают ультиматумом.

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