Украина теряет поддержку? Уиткофф вылетел на встречу с Путиным

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Из Парижа в сторону Москвы вылетел спецпредставитель Дональда Трампа — Стив Уиткофф. Об этом сообщает издание Axios. По его информации, в пятницу он встретится с Владимиром Путиным.

На фоне этого визита Трамп резко раскритиковал Владимира Зеленского. Президент США заявил, что Украина может получить мир уже сейчас — или воевать ещё три года и потерять страну. Он подчеркнул, что США не требовали от Киева признания Крыма российским, но назвал слова Зеленского вредными для переговоров.

Трамп добавил, что "человек без карт для игры" — это сам Зеленский. А также выразил надежду спасти "по пять тысяч жизней в неделю", которые теряются на фронте. Он подчеркнул: "Мы очень близки к сделке".

По данным пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, встреча Путина и Трампа действительно готовится. По условиям потенциального соглашения, Украине нужно будет вывести войска из четырёх регионов, ставших частью России.

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