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Путин предупредил: кто первым внедрит ИИ — тот выиграет войну

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Правда ТВ

Президент России Владимир Путин требует активнее внедрять искусственный интеллект в армию. Об этом он заявил на заседании Военно-промышленной комиссии. По его словам, именно тот, кто первым применит ИИ в боях, получит решающее преимущество.

Путин подчеркнул важность разработки защищённых отечественных решений. Особенно — для автоматизированных военных систем. Он также отметил потенциал беспилотных морских систем и безэкипажных катеров.

В 2024 году армия получила свыше полутора миллионов беспилотников. Каждый день на передовую поступает около 4 тысяч FPV-дронов.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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