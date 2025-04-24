Путин предупредил: кто первым внедрит ИИ — тот выиграет войну

0:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент России Владимир Путин требует активнее внедрять искусственный интеллект в армию. Об этом он заявил на заседании Военно-промышленной комиссии. По его словам, именно тот, кто первым применит ИИ в боях, получит решающее преимущество.

Путин подчеркнул важность разработки защищённых отечественных решений. Особенно — для автоматизированных военных систем. Он также отметил потенциал беспилотных морских систем и безэкипажных катеров.

В 2024 году армия получила свыше полутора миллионов беспилотников. Каждый день на передовую поступает около 4 тысяч FPV-дронов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.