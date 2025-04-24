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После Ближнего Востока — к Путину: у Трампа амбициозный план

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Правда ТВ

Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным. Но сначала он отправится на Ближний Восток. Поездка в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар намечена с 13 по 16 мая. Это будет его первый зарубежный визит после возвращения в Белый дом.

На вопрос журналистов, встретится ли он с Путиным во время этой поездки, Трамп ответил: "Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого". Об этом сообщил канал Fox News.

Ещё в феврале он называл Саудовскую Аравию вероятным местом для такой встречи. Эр-Рияд подтвердил готовность принять саммит. В Кремле сказали, что рассмотрят переговоры, если будут подходящие условия.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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