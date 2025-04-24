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Банки с плохой репутацией: кого ЦБ вывел в антилидеры

1:01
Правда ТВ

Центробанк выпустил рейтинг банков, на которые чаще всего жалуются клиенты. В лидерах оказались крупнейшие игроки рынка: Газпромбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Почта банк, ВТБ и Сбербанк. Больше половины жалоб на Газпромбанк и Альфа-банк касаются кредитных историй. А вот у Совкомбанка и Почта банка — основная претензия клиентов в навязывании дополнительных услуг.

Банки в списке разделили по размеру и значимости. Среди системно значимых — Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Райффайзен и другие. А среди региональных — Уральский банк реконструкции и развития, Синара и Тойота банк.

ЦБ учитывал только обоснованные жалобы — то есть те, где реально нашли нарушения и приняли меры. В рейтинг попали только те, у кого в 2024 году было более одной такой жалобы на каждые 100 тысяч договоров.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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