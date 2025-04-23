Цифры на вес золота: как красивые номера влияют на цену авто

На рынке авто с пробегом — новый тренд. Как сообщили в Авито Авто, за последний год на платформе стало на 12% больше объявлений о продаже машин с так называемыми "красивыми" номерами. Речь о номерах вроде 777, 999 или повторяющихся комбинациях.

Чаще всего такие номера встречаются у автомобилей премиум-класса — лидирует Range Rover, а также Infiniti, Lexus, Porsche и BMW. Но и в сегменте масс-маркета такие машины есть — Mazda, LADA, Peugeot, Toyota и Honda.

Интересно, что продавцы таких авто обычно хотят на 3-5% больше по сравнению с аналогами на обычных номерах. Но встречаются и более амбициозные ценники. Например, BMW 7 серии с "красивым" номером в среднем на 26% дороже, чем без него.

Эксперты Авито Авто советуют не поддаваться иллюзии "уникальности" и всегда проверять цену через сервис оценки — иногда номер влияет на ценник больше, чем техническое состояние.

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