Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Мама одна — но не без прав: как поддерживают матерей-одиночек в России

Правда ТВ

Матери-одиночки в России получают особые гарантии и льготы. Как объяснила адвокат Елена Костюткина в комментарии Life. ru, такой статус получает женщина, если в свидетельстве о рождении ребёнка нет записи об отце.

По закону, ей положены трудовые преференции: право на внеочередной отпуск, отказ от ночных смен без письменного согласия, защита от увольнения, если ребёнку меньше 14 лет, а также возможность работать по сокращённому графику.

Кроме того, матери-одиночки вправе получать налоговый вычет на ребёнка в двойном размере, если они официально трудоустроены.

Выплаты тоже предусмотрены: единовременное пособие при рождении — почти 27 тысяч рублей, ежемесячные выплаты — от половины до полного регионального прожиточного минимума, выплаты по уходу до 1,5 лет — от 10 до почти 69 тысяч рублей. А малообеспеченные семьи могут использовать маткапитал на нужды ребёнка.

Хотя отдельной категории "выплаты для матерей-одиночек" нет, они имеют приоритет в получении стандартных детских пособий — в семье нет второго источника дохода.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.