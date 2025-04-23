Мама одна — но не без прав: как поддерживают матерей-одиночек в России

Матери-одиночки в России получают особые гарантии и льготы. Как объяснила адвокат Елена Костюткина в комментарии Life. ru, такой статус получает женщина, если в свидетельстве о рождении ребёнка нет записи об отце.

По закону, ей положены трудовые преференции: право на внеочередной отпуск, отказ от ночных смен без письменного согласия, защита от увольнения, если ребёнку меньше 14 лет, а также возможность работать по сокращённому графику.

Кроме того, матери-одиночки вправе получать налоговый вычет на ребёнка в двойном размере, если они официально трудоустроены.

Выплаты тоже предусмотрены: единовременное пособие при рождении — почти 27 тысяч рублей, ежемесячные выплаты — от половины до полного регионального прожиточного минимума, выплаты по уходу до 1,5 лет — от 10 до почти 69 тысяч рублей. А малообеспеченные семьи могут использовать маткапитал на нужды ребёнка.

Хотя отдельной категории "выплаты для матерей-одиночек" нет, они имеют приоритет в получении стандартных детских пособий — в семье нет второго источника дохода.

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