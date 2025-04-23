Весна пришла — инфаркт не заставил ждать: дача и здоровье в зоне риска

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Весна пришла, и вместе с ней — дачный сезон. Но врачи предупреждают: пенсионерам стоит быть особенно осторожными. Кардиолог Людмила Палаткина объяснила в беседе с Life.ru, что резкое возвращение к физическому труду после зимы может быть опасно для здоровья.

Повышается риск гипертонических кризов, падений, обострений сердечно-сосудистых заболеваний и даже тромбозов. Особенно опасны длительные работы на солнце и в неудобных позах, например, в наклоне вниз головой.

Врач советует начинать с небольших нагрузок, измерять давление и не забывать принимать лекарства. А лучше — заранее проконсультироваться с терапевтом или кардиологом, чтобы адаптировать лечение под сезонную активность.

Палаткина подчёркивает: физическая активность полезна, но в меру. Главное — не пытаться наверстать всё за один день.

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