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Последние расходы — с вычетом: в России предложили вернуть часть затрат на похороны

Правда ТВ

 Правозащитный центр «Сорок Сороков» выступил с инициативой ввести налоговый вычет на похороны. Обращение направлено в Комитет Госдумы по бюджету и налогам. Об этом сообщает Life.ru.

Общественники считают, что такая мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи, потерявшие близких. Сейчас стоимость захоронения начинается от 50 тысяч рублей в регионах и доходит до 100 тысяч в крупных городах. Для многих такие расходы непосильны.

Предлагается компенсировать часть затрат — либо в виде фиксированной суммы, либо как процент от расходов. Для получения вычета граждане должны будут предоставить подтверждающие документы.

Инициаторы уверены: вычет не только поможет людям, но и сделает рынок ритуальных услуг более прозрачным. Сегодня многие оплачивают похороны наличными, уходя в теневой сектор.

Госдума пока не дала официального ответа, но обсуждение темы уже началось.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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