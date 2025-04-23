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Громко и вызывающе: пенсионер из Приморья включил гимн Украины перед матерями бойцов СВО

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Правда ТВ

В Приморском крае вспыхнул скандал. В поселке Перелетный 73-летний мужчина включил на колонке гимн Украины прямо на улице. Это произошло на глазах местных жителей, среди которых были матери погибших на фронте бойцов.

Инцидент сняли на видео. По информации канала Amur Mash, пенсионер также выкрикивал лозунги. Местные жители подали жалобы. Как сообщается, ранее этот человек уже попадал в подобные ситуации в других населенных пунктах и после этого переезжал.

Полиция начала проверку. Сейчас правоохранители выясняют, были ли нарушены законы.

Напомним, в прошлом году гимн Украины прозвучал в нескольких российских кофейнях — тогда это объяснили хакерской атакой.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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